गंडक नदी में बढ़ा डिस्चार्ज, करीब छह गांव में घुसा पानी

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गंडक नदी में वाल्मीकि बैराज से छोड़े जा रहे पानी का डिस्चार्ज सुबह 9 बजे 4 लाख 8 हजार क्यूसेक हो गया है। नेपाल के देवघाट से नदी में 6 लाख 24 हजार क्यूसेक पानी प्रवाहित हुई है। इसके चलते खड्डा क्षेत्र के छह गांव में गंडक का पानी घुस गया है। लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी पशुओं के लिए है। गंडक का पानी गांव में घुसने से करीब 35 हजार आबादी प्रभावित है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य तेज कर दिया गय है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ की टीम को लगाया है।

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