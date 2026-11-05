कुशीनगर: पांच गांवों में पट्टे की जमीन पर दबंगों के कब्जे का आरोप

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कुशीनगर की कसया तहसील के पांच गांवों में पट्टे पर कृषि भूमि आवंटित होने और खतौनी में नाम दर्ज होने के बावजूद लाभार्थियों को जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग और भूमाफिया पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर तहसील प्रशासन पर भूमाफिया को संरक्षण देने और मिलीभगत करने का आरोप लगाया।

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