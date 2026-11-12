Kushinagar News: तेज आवाज पर आपत्ति, डीजे सीज

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क्षेत्र भ्रमण के दौरान पुलिस ने डीजे लदे ट्रक को पकड़कर थाने पहुंचाया और साउंड सिस्टम को कब्जे में ले लिया। कार्रवाई से डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया।जानकारी के अनुसार, महाकाल कमेटी की ओर से विसर्जन के लिए डीजे की व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने तेज ध्वनि पर आपत्ति जताते हुए ट्रक को थाने पहुंचा दिया। इसके बाद कमेटी के सदस्य थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष से बातचीत की।थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर डीजे लदे ट्रक को थाने लाया गया था। साउंड की आवाज कम कराने के बाद उसे छोड़ दिया गया।