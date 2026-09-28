Kushinagar News: महिलाओं को दी सुरक्षा व स्वावलंबन की जानकारी

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कुशीनगर। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षा व स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। एंटी रोमियो टीमों ने स्कूल, कॉलेज, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने बालिकाओं, महिलाओं और आमजन को मिशन शक्ति अभियान की विस्तृत जानकारी दी। टीमों ने महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम पर विशेष जोर दिया। साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा और आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में भी बताया। कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई। संवाद