कुशीनगर: सड़क हादसे में चार युवकों की मौत से उजड़े परिवार, तीन घायल

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कुशीनगर में हुए सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। मृतकों में दो इंटरमीडिएट के छात्र थे, जबकि एक युवक दो महीने पहले कतर से घर लौटा था। किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो किसी की दुकान से परिवार चलता है। हादसे में घायल तीन युवकों का इलाज चल रहा है, जिनमें एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

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