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कौशाम्बी - धूमनगंज के युवक की कौशाम्बी हत्या, कार में मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस

विनोद सिंह

Updated Sun, 13 Sep 2026 02:03 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 02:03 PM IST







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मंझनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में लावारिस कार में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान धूमनगंज निवासी युवक के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की बात पुलिस जांच में सामने आई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ... और पढ़ें

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