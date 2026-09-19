Kaushambi News: बाइक की टक्कर से अधेड़ घायल

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फतेहपुर जनपद के खखरेरू थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी भूरे लाल पुत्र सुखी (50) कानपुर - प्रयागराज लेन पर पैदल जा रहा था।

सैनी कोतवाली क्षेत्र के भौंतर मोड़ के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने भूरे लाल को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एनएचआई के एंबुलेंस की मदद से सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

सैनी कोतवाली क्षेत्र के अजुहा कस्बे में बाइक सवार की टक्कर से पैदल जा रहा अधेड़ घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।