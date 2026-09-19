Kaushambi News: बाइक की टक्कर से अधेड़ घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
सैनी कोतवाली क्षेत्र के अजुहा कस्बे में बाइक सवार की टक्कर से पैदल जा रहा अधेड़ घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
फतेहपुर जनपद के खखरेरू थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी भूरे लाल पुत्र सुखी (50) कानपुर - प्रयागराज लेन पर पैदल जा रहा था।
सैनी कोतवाली क्षेत्र के भौंतर मोड़ के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने भूरे लाल को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एनएचआई के एंबुलेंस की मदद से सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
विज्ञापन
फतेहपुर जनपद के खखरेरू थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी भूरे लाल पुत्र सुखी (50) कानपुर - प्रयागराज लेन पर पैदल जा रहा था।
सैनी कोतवाली क्षेत्र के भौंतर मोड़ के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने भूरे लाल को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एनएचआई के एंबुलेंस की मदद से सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।