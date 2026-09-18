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प्रयागराज : नैनी, मेजा और धूमनगंज थाने को मिले नए प्रभारी, छह दरोगा और इंस्पेक्टर बदले गए

Fri, 18 Sep 2026 08:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 18 Sep 2026 08:41 PM IST
सार

कमिश्नरेट प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर ने कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए धूमनगंज थाना प्रभारी समेत छह निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं।

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Naini, Meja, and Dhumanganj police stations get new Station House Officers SHO
up police - फोटो : अमर उजाला

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कमिश्नरेट प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर ने कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए धूमनगंज थाना प्रभारी समेत छह निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक संगम पर्यटन पुलिस थाने से प्रभारी निरीक्षक नैनी बनाया गया है। निरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय को धूमनगंज से प्रभारी निरीक्षक मेजा भेजा गया है।

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निरीक्षक राजीव कुमार बैस को पुलिस लाइंस से धूमनगंज थाने का प्रभार दिया गया है। निरीक्षक बृज किशोर गौतम को प्रभारी नैनी से हटाकर अपराध शाखा विवेचना सेल भेजा गया है। इसके अलावा उपनिरीक्षक प्रकाश सिंह को प्रभारी पासपोर्ट सेल से थानाध्यक्ष झूंसी बनाया गया है। झूंसी के थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक महेश मिश्रा को अब प्रभारी पासपोर्ट सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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