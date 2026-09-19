VIDEO: कासगंज में डीएम ने सड़क पर यात्री बैठाते हुए पकड़ी तीन बसें

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कासगंज में जिलाधिकारी ने सड़क से यात्री बैठाते हुए तीन बसें पकड़ीं। एटा डिपो के बस चालक को कड़ी फटकार लगाई। वहीं, प्रभारी एआरएम नीरज कुमार को बसों पर कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। सड़क पर बस रोक कर सवारियां बैठाने से लोगों को जाम की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।

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