{"_id":"6ad82a8b6f5ef94d43019dc5","slug":"video-amidst-chants-and-cheers-the-procession-of-goddess-kali-led-by-mahant-ramakantpuri-made-its-way-to-the-ganga-ghat-where-the-deity-was-given-a-ritual-bath-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: महंत रमाकांतपुरी जयकारों के बीच निकली मां काली की शोभायात्रा, गंगा घाट पर कराया स्नान।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कासगंज। शहर की शांतापुरी कॉलोनी स्थित मां काली मंदिर में मंगलवार सुबह हवन-यज्ञ के साथ धार्मिक आयोजन का शुभारंभ हुआ। इसके बाद मां काली का विशेष शृंगार कर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। ढोल-नगाड़ों की गूंज, डीजे की धुन और भक्तिमय भजनों के बीच श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। पूरे रास्ते आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। यात्रा का शुभारंभ मां काली मंदिर के महंत रमाकांतपुरी ने मां की आरती उतारकर किया। इसके बाद यात्रा काली मंदिर से शुरू होकर मालगोदाम रोड, नदरई गेट, गांधी मूर्ति, बारहद्वारी और सोरों गेट से गुजरते हुए कछला गंगा घाट पहुंची। यहां मां काली को विधि-विधान के साथ स्नान कराया गया। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह नजर आया। मार्ग में जगह-जगह भक्तिमय माहौल बना रहा और माता के जयकारों से वातावरण गुंजायमान होता रहा। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा मां काली शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभायात्रा के दौरान काली अखाड़ा लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। धार्मिक उल्लास, पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामूहिक सहभागिता ने इस आयोजन को खास बना दिया। इस मौके पर भाकियू आजाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश कुमार आजाद, त्रिमल सिंह, भोमिया जैन, सोमानी, गोविंद, अरविंद, भोला वाष्र्णेय, हर्षित गर्ग, शिवम सक्सेना, कुलदीप यादव, पंकज यादव, राजेश यादव, कृष्णापुरी, रघुपुरी, मोहित शुक्ला, दुष्यंत सहित बड़ी संख्या में महिला भी मौजूद रहीं। गंगा घाट से वापस मंदिर पहुंचने के बाद महंत रमाकांतपुरी ने पुरानी परंपराओं के अनुसार मां काली को कढ़ी-चावल का भोग अर्पित किया। शाम को श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए।

... और पढ़ें