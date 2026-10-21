धाकरान जमीन फर्जीवाड़ा: बिल्डर और इंजीनियर की बढ़ेंगी मुश्किलें, प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी

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जांच टीम ने इस संबंध में डीएम मनीष बंसल को रिपोर्ट सौंप दी है। अमर उजाला ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि इस खेल के पीछे एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने और उसे निजी संपत्ति साबित करने के लिए सोची-समझी रणनीति के तहत कूटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया।एडीए से नक्शा स्वीकृत कराने के लिए लगाई गई एनओसी पूरी तरह फर्जी पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीए के अफसरों के बाद अब प्रशासन के अधिकारियों ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि त्योहारी छुट्टी के चलते मामला लटका हुआ था। अब छुट्टियां खत्म होने के बाद डीएम की मंजूरी मिलते ही नजूल विभाग प्राथमिकी दर्ज कराएगा। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जांच कराई गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।