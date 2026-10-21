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गजब कर डाला: छह महीने पहले बनाई सड़क, बुलडोजर से उखाड़ फेंकी; ऐसे हो रही सरकारी बजट की बर्बादी

Wed, 21 Oct 2026 10:14 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 10:14 AM IST
सार

आगरा के छावनी क्षेत्र स्थित महल बाग खिन्नी में छह माह पहले बनी सड़क को बुलडोजर से उखाड़ दिया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सपा प्रदेश सचिव ममता टपलू ने तोड़फोड़ का कारण स्पष्ट करने और परियोजना के बजट का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है।
 

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Agra: Road Built Six Months Ago Demolished, SP Questions Public Spending
बुलडोजर से उखाड़ फेंकी सड़क - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र के महल बाग खिन्नी में छह माह पहले बनाई सड़क पर मंगलवार को बुलडोजर गरजा। रोड को उखाड़ दिया गया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया है। सपा की प्रदेश सचिव ममता टपलू ने इस कार्य को सरकारी धन का खुला दुरुपयोग और जनता के पैसों की बर्बादी करार दिया है।
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सपा नेता ने कहा कि छावनी क्षेत्र के कई इलाकों और मलिन बस्तियों में खड़ंजे व सड़कें लंबे समय से जर्जर हालत में हैं। जहां नई सड़क और मरम्मत की सख्त जरूरत है, वहां प्रशासन कोई काम नहीं करा रहा। इसके विपरीत ठीक सड़क को तोड़कर दोबारा बनाने की तैयारी समझ से परे है।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस तोड़फोड़ का कारण स्पष्ट करने और परियोजना के बजट का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। सरकार के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जनता की कमाई का सदुपयोग होना चाहिए।
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