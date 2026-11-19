{"_id":"6afee5e87e8cf4369a0409d0","slug":"video-up-kirana-seva-samiti-emerges-as-winner-in-kho-kho-tournament-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: खो-खो प्रतियोगिता में यूपी किराना सेवा समिति रहा विजेता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सनिगवां स्थित यूही पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय खो खो प्रतियोगिता के दूसरे दिन बुधवार को सुघर सिंह एकेडमी चौथे नंबर पर, स्कोमिया एकेडमी तीसरे नंबर पर रही। जबकि यूपी किराना सेवा समिति और श्री राम एजुकेशन सेंटर के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। यूपी किराना सेवा समिति विजेता रहा है।

... और पढ़ें