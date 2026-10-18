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शुक्लागंज: ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर की गाथा, चोरी हो गई थी सोने की प्रतिमा, संत मदन ने की थी नई मूर्ति स्थापित

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 01:15 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 01:15 PM IST







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शुक्लागंज स्थित 400 साल पुराने प्राचीन मां दुर्गा मंदिर का इतिहास बेहद गौरवशाली और आस्था से जुड़ा है। किंवदंतियों के अनुसार, प्राचीन काल में यहां मां की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित थी, जो चोरी हो गई थी। इसके बाद वर्ष 1953 में महाराष्ट्र के संत मदन केशव राव आमडेकर (गुरुजी) ने मां के आदेश पर यहां पुनः प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना शुरू की। ... और पढ़ें

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