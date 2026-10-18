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कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों से अभद्रता में दो किन्नर गिरफ्तार

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 12:25 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 12:25 PM IST







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कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार और अवांछित गतिविधियां करने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल ने दो किन्नरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तानिया और खुशहाल के रूप में हुई है। ... और पढ़ें

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