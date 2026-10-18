कानपुर: सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों से अभद्रता, आरोपी दो किन्नर  गिरफ्तार, आरपीएफ बोली- जारी रहेगा अभियान

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार और अवांछित गतिविधियों के आरोप में आरपीएफ ने दो किन्नरों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 145 और 147 के तहत कार्रवाई की गई है।

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आरपीएफ के थाना प्रभारी एसएन पाटीदार ने बताया कि गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर छह-सात पर दिल्ली छोर की ओर फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों के पास दो किन्नर यात्रियों से अभद्रता करते मिले। रोकने के बावजूद गतिविधियां जारी रखने और वैध प्राधिकार पत्र नहीं दिखाने पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।