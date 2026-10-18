कानपुर: एनडीए छात्र का हॉस्टल में मिला शव, कमरे में पंखे से लटकी थी बॉडी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
Kanpur News: काकादेव थाना क्षेत्र स्थित पांडुनगर की ग्लोबल करियर एकेडमी के हॉस्टल में एनडीए की तैयारी कर रहे छात्र का शव रविवार देर रात पंखे से फंदे पर लटका मिला। मृतक छात्र फतेहपुर जिले के बिंदकी का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की।
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कानपुर में काकादेव थाना क्षेत्र के पांडुनगर स्थित ग्लोबल करियर एकेडमी के हॉस्टल में रविवार देर रात एनडीए की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय छात्र विपिन पाल का शव कमरे में पंखे से फंदे पर लटका मिला। छात्र की मौत की जानकारी मिलते ही हॉस्टल में हलचल मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। वहीं, छात्र के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है।
पुलिस परिजनों के आरोपों और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर जिले के बिंदकी निवासी विपिन पाल, जगराम पाल का बेटा था। वह पांडुनगर स्थित ग्लोबल करियर एकेडमी में रहकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश की तैयारी कर रहा था। रविवार रात करीब 10:30 बजे हॉस्टल के कमरे में उसका शव पंखे से लटका मिला। घटना की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई।
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
काकादेव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस ने छात्र के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी। छात्र की मौत की खबर मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाए हैं। ऐसे में पुलिस मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है। काकादेव इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।