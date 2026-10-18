कानपुर: कक्षा चार के छात्र ने दुपट्टे से फंदा लगा दी जान, दूसरी मंजिल पर लटका मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम

कानपुर में रावतपुर के मसवानपुर में शनिवार दोपहर अदनान खान (9) ने मां के दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। वह कक्षा चार का छात्र था। हृदयविदारक घटना ने परिजन को झकझोर दिया। पुलिस के अनुसार किसी बात को लेकर परिजन के उसे डांटने की बात सामने आई है। घटना के समय मां निचले हिस्से में थी, जबकि अदनान दूसरी मंजिल पर था।

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बड़े पापा के बेटे ने उसे फंदे पर लटका देखा तो सूचना दी। घरवाले उसे नीचे उतारकर बचाने की कोशिश करते इससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पेंट कारीगर अफताफ खान का बेटा अदनान एसआर मेमोरियल स्कूल में कक्षा चार का छात्र था। घर पर मां और अदनान दो भाई हैं। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे हुई घटना की सूचना पर रावतपुर पुलिस मौके पर पहुंची।