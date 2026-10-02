कानपुर: बम्बा नहर में खाली हो रहे थे सीवर के टैंकर, सतर्क नागरिकों ने घेरकर चालक को पकड़ा

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कानपुर में निजी सीवर सफाई टैंकरों द्वारा खुले बम्बे और नहरों में सीवेज बहाकर पर्यावरण व जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय नागरिकों की सतर्कता और निगरानी के चलते शिवाजी पुलिया के पास बम्बा नहर में अवैध रूप से सीवर का पानी खाली करते टैंकर चालकों को रंगे हाथ दबोच लिया गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। क्षेत्रवासियों ने संबंधित टैंकर चालकों व संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

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