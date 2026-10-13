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कानपुर कैंट के झाड़ी बाबा पड़ाव पुल पर लगा भीषण जाम, घंटों फंसे रहे वाहन चालक

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 04:39 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 04:39 PM IST







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कानपुर कैंट स्थित झाड़ी बाबा पड़ाव पुल से उतरते समय यातायात व्यवस्था चरमरा जाने के कारण भीषण जाम लग गया। इस विकट जाम में वाहन चालकों और राहगीरों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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