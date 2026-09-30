{"_id":"6abd193c2c7d88bcc10f7ca7","slug":"video-residents-oppose-tower-installation-memorandum-submitted-to-bilhaur-sub-divisional-magistrate-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: टावर लगाने का लोगों ने किया विरोध, उप जिलाधिकारी बिल्हौर को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कसबे के वार्ड नंबर 21 राजीव नगर मोहल्ले में एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर स्थापना का स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए काम रुकवा दिया। सभासद अशोक तिवारी गुड्डा और रिजवाना, इदरीश, मुकीम, फिरदौस आदि ने आरोप लगाया कि मोहल्लों वालों की अनुमति के बिना ही मोबाइल टावर लगवाया जा रहा है, जिससे की कई लोगों को तरह-तरह की आपत्ति है। सभी ने नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी बिल्हौर को ज्ञापन भी सौंपा।

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