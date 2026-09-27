{"_id":"6ab9321bbac73e2483005473","slug":"video-residents-grapple-with-waterlogging-drain-cleaning-machine-arrives-after-protest-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोग, विरोध के बाद आई नाला सफाई मशीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तीन दिनों से लगातार हो रही बरसात के बाद आवास विकास तीन स्थित जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। आवास विकास के शिव मंदिर के पीछे सड़क की दोनों लेन में घुटनों तक पानी भर गया और सड़क के पास बने मकानों के घरों के अंदर तक प्रवेश कर गया। जिससे कि परेशान लोग शाम को शिव मंदिर चौराहा पर एकत्रित हो गए। लोगों का एकत्रित होते देख वार्ड 23 के पार्षद रामनारायण गौतम ने नगर निगम को फोन करके पोकलेन मशीन मंगवा नाला सफाई शुरू कराई।

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