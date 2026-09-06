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कानपुर: सड़क से आधा फीट ऊंचे मेनहोल के ढक्कन, डगमगा रहे वाहन; हादसे का खतरा

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 07:39 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 07:39 PM IST







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कल्याणपुर-नया शिवली रोड पर बारासिरोही इलाके में सड़क से ऊंचे मेनहोल के ढक्कन वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सड़क की सतह से करीब आधा फीट ऊंचे ढक्कनों के कारण गुजरते समय वाहन डगमगा जाते हैं। अचानक ऊंचाई आने से वाहन अनियंत्रित होने का खतरा भी बना रहता है। ... और पढ़ें

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