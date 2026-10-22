कानपुर में हनुमंत विहार थाने के बाहर शव रखकर हंगामा, हमीरपुर रोड पर लगा लंबा जाम

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कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी और हनुमंत विहार थाने के बाहर बीरू सिंह भदौरिया के शव को रखकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने हमीरपुर रोड पर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचकर स्थिति को संभालने और जाम खुलवाने का प्रयास कर रहा है।

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