कानपुर: घाटमपुर में मोबाइल टॉवर तक अवैध तरीके से डाली गई ढाई सौ मीटर विद्युत केबल

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कानपुर जिले के घाटमपुर के रेउना थाना क्षेत्र के सरैयां गांव में बिना विभागीय स्वीकृति और एस्टीमेट के मोबाइल टावर तक ढाई सौ मीटर अवैध विद्युत केबल डालने का मामला सामने आया है। टावर संचालक ने विभागीय मिलीभगत से बिजली के खंभे से कनेक्शन जोड़कर नए खंभे गाड़ने के लिए गड्ढे भी खुदवा लिए थे। औचक निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) अमरदीप ने इस अवैध खेल को पकड़ लिया और थाने में तहरीर दे दी है। विभागीय कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है।

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