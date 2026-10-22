कानपुर: अवैध तरीके से डाल दी 250 मीटर विद्युत केबल, अधिशासी अभियंता ने पकड़ा खेल, थाने में दी तहरीर

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में विद्युत विभाग की स्वीकृति के बिना ही एक शख्स ने मोबाइल टॉवर तक विद्युत केबल डाल दी। साथ ही, जुगाड़ से लाए खंभे भी गाड़ने की तैयारी कर ली। अधिशासी अभियंता ने इस खेल को पकड़ा और थाने में तहरीर दी है। यह कारनामा बिना विभागीय जिम्मेदारों के नहीं हो सकता है। इसे लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है।

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रेउना थाना क्षेत्र के सरैयां गांव में मोबाइल टॉवर तक विद्युत लाइन खींचने के लिए कंपनी द्वारा आवेदन तो किया गया, लेकिन जांच, स्वीकृति व एस्टीमेट के बिना ही विद्युत लाइन के लिए केबल ढाई सौ मीटर खंभे से जोड़ दी गई। विभाग के गांव में लगे खंभीे से केबल का कनेक्शन किया गया।