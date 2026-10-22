कानपुर: अवैध तरीके से डाल दी 250 मीटर विद्युत केबल, अधिशासी अभियंता ने पकड़ा खेल, थाने में दी तहरीर

कानपुर: अवैध तरीके से डाल दी 250 मीटर विद्युत केबल, अधिशासी अभियंता ने पकड़ा खेल, थाने में दी तहरीर
Kanpur News: घाटमपुर के रेउना थाना क्षेत्र के सरैयां गांव में बिना विभागीय स्वीकृति और एस्टीमेट के मोबाइल टावर तक ढाई सौ मीटर अवैध विद्युत केबल डालने का मामला सामने आया है। टॉवर संचालक ने विभागीय मिलीभगत से बिजली के खंभे से कनेक्शन जोड़कर नए खंभे गाड़ने के लिए गड्ढे भी खुदवा लिए थे।
विस्तार
कानपुर के घाटमपुर कस्बे में विद्युत विभाग की स्वीकृति के बिना ही एक शख्स ने मोबाइल टॉवर तक विद्युत केबल डाल दी। साथ ही, जुगाड़ से लाए खंभे भी गाड़ने की तैयारी कर ली। अधिशासी अभियंता ने इस खेल को पकड़ा और थाने में तहरीर दी है। यह कारनामा बिना विभागीय जिम्मेदारों के नहीं हो सकता है। इसे लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है।
रेउना थाना क्षेत्र के सरैयां गांव में मोबाइल टॉवर तक विद्युत लाइन खींचने के लिए कंपनी द्वारा आवेदन तो किया गया, लेकिन जांच, स्वीकृति व एस्टीमेट के बिना ही विद्युत लाइन के लिए केबल ढाई सौ मीटर खंभे से जोड़ दी गई। विभाग के गांव में लगे खंभीे से केबल का कनेक्शन किया गया।
दो खंभों की जरूरत हुई, तो जुगाड़ कर लिया
उसके बाद आगे लाइन ले जाने के लिए दो खंभों की जरूरत हुई, तो उनका भी जुगाड़ कर लिया। उन खंभों को गाड़ने के लिए गड्ढे भी खोद दिए गए। इसी दौरान अधिशासी अभियंता अमरदीप को इसकी भनक लग गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस अवैध खेल को पकड़ लिया।
दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
अधिशासी अभियंता ने बताया कि अवैध तरीके से लाइन डालने का मामला पकड़ा गया है। थाने में तहरीर दे दी गई। बिना अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत के कोई इतना बड़ा अवैध कदम नहीं उठा सकता है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।