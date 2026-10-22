फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Under 13 cricket camp begins 30 young players sweat it out on the field training to continue until 28th

कानपुर: अंडर-13 क्रिकेट कैंप की शुरुआत, 30 युवा खिलाड़ियों ने मैदान पर बहाया पसीना, 28 तक चलेगी ट्रेनिंग

Thu, 22 Oct 2026 11:59 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 AM IST
सार

Kanpur News: क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रथम सुनील तिवारी अंडर-13 इंटर एकेडमी लीग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 चुनिंदा खिलाड़ियों का विशेष कैंप एचबीटीयू वेस्ट कैंपस में शुरू हुआ। कोच डॉ. विकास यादव और सहायक कोच दिनेश कुमार के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने रनिंग और वार्मअप से शुरुआत कर मैदान पर जमकर पसीना बहाया।

विज्ञापन
Kanpur Under 13 cricket camp begins 30 young players sweat it out on the field training to continue until 28th
अंडर-13 क्रिकेट कैंप में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रथम सुनील तिवारी अंडर-13 इंटर एकेडमी लीग में चुने गए 30 खिलाड़ियों का कैंप बृहस्पतिवार से एचबीटीयू वेस्ट कैंपस, चिड़ियाघर रोड पर शुरू हुआ। 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस कैंप में पिछले सत्र की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

विज्ञापन

कैंप में कोच डॉ. विकास यादव और सहायक कोच दिनेश कुमार ने खिलाड़ियों की फिटनेस परखी। शुरुआत में खिलाड़ियों को रनिंग कराई गई, इसके बाद वार्मअप कराया गया। चयनित खिलाड़ियों में बल्लेबाज उत्कर्ष द्विवेदी, अनंत मिश्रा, कृष्णा यादव, अर्पित रे, आजाद द्विवेदी, रुद्र रावत, वीर सिंह, आर्यन यादव, आदर्श सिंह, शिवांश सिंह, प्रिंस और अनुकल्प सैनी शामिल हैं।

विज्ञापन
Trending Videos





इन खिलाड़ियों का भी हुआ चयन
विकेटकीपर अमृत सचान और राना अमरेंद्र सिंह को चुना गया है। गेंदबाजों में हर्षवर्धन, सम्राट चंदेल, सजल श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, देवेश कार्तिक, चिन्मय गौर, माधव गुप्ता, नयन सिंह, तेजस ठाकुर, अखंड प्रताप, फैज, सूर्यांश सिंह, आर्यन पाल, विराज पाल, कबीर यादव और अनुपम शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed