कानपुर: अंडर-13 क्रिकेट कैंप की शुरुआत, 30 युवा खिलाड़ियों ने मैदान पर बहाया पसीना, 28 तक चलेगी ट्रेनिंग

कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रथम सुनील तिवारी अंडर-13 इंटर एकेडमी लीग में चुने गए 30 खिलाड़ियों का कैंप बृहस्पतिवार से एचबीटीयू वेस्ट कैंपस, चिड़ियाघर रोड पर शुरू हुआ। 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस कैंप में पिछले सत्र की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

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कैंप में कोच डॉ. विकास यादव और सहायक कोच दिनेश कुमार ने खिलाड़ियों की फिटनेस परखी। शुरुआत में खिलाड़ियों को रनिंग कराई गई, इसके बाद वार्मअप कराया गया। चयनित खिलाड़ियों में बल्लेबाज उत्कर्ष द्विवेदी, अनंत मिश्रा, कृष्णा यादव, अर्पित रे, आजाद द्विवेदी, रुद्र रावत, वीर सिंह, आर्यन यादव, आदर्श सिंह, शिवांश सिंह, प्रिंस और अनुकल्प सैनी शामिल हैं।