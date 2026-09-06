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कानपुर में पांडु नदी का तांडव, गोपालपुरम में घुसा उफान का पानी

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:19 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:19 PM IST







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कानपुर के गोपालपुरम में पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से भयंकर जलभराव हो गया है। नाव न होने से स्थानीय निवासी कृष्ण सिंह समेत अन्य लोग ट्रक के ट्यूब का सहारा लेकर जलमग्न घरों से सामान निकालने और आवाजाही करने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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