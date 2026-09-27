{"_id":"6ab8efa944e8ae374a0181d5","slug":"video-opposition-to-upi-mdr-in-kanpur-traders-submit-memorandum-for-the-pm-to-the-mp-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में यूपीआई पर एमडीआर का विरोध, व्यापारियों ने सांसद को सौंपा पीएम के नाम ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष सुनील बजाज और महामंत्री कृपाशंकर त्रिवेदी के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक छह सूत्रीय ज्ञापन कानपुर सांसद रमेश अवस्थी को सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि 15 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था लागू होने से छोटे व मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सांसद रमेश अवस्थी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए व्यापारियों की मांगों को प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के समक्ष उठाकर राहत दिलाने का आश्वासन दिया।

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