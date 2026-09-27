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फर्रुखाबाद: खनन के गड्ढे में भरे पानी में दो डूबे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

Sun, 27 Sep 2026 05:05 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 27 Sep 2026 05:05 PM IST
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Two boys drowned in a water-filled mining pit; one body recovered, search for the other continues
मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला
फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव कटरा में भट्टे की ईंट के लिए किए गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में गांव का सूरज (12) पुत्र विनोद व मोनू (10) पुत्र राजपाल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने तलाश कर सूरज के शव को बाहर निकाल लिया। मोनू की तलाश जारी है। पुलिस व प्रशासन मौके पर है। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। बताया गया कि दोनों बच्चे उसमें नहाने गए थे। गड्ढे में 12 फीट पानी है।
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