फर्रुखाबाद: खनन के गड्ढे में भरे पानी में दो डूबे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

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फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव कटरा में भट्टे की ईंट के लिए किए गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में गांव का सूरज (12) पुत्र विनोद व मोनू (10) पुत्र राजपाल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने तलाश कर सूरज के शव को बाहर निकाल लिया। मोनू की तलाश जारी है। पुलिस व प्रशासन मौके पर है। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। बताया गया कि दोनों बच्चे उसमें नहाने गए थे। गड्ढे में 12 फीट पानी है।