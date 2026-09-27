फर्रुखाबाद: खनन के गड्ढे में भरे पानी में दो डूबे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 27 Sep 2026 05:05 PM IST
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फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव कटरा में भट्टे की ईंट के लिए किए गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में गांव का सूरज (12) पुत्र विनोद व मोनू (10) पुत्र राजपाल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने तलाश कर सूरज के शव को बाहर निकाल लिया। मोनू की तलाश जारी है। पुलिस व प्रशासन मौके पर है। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। बताया गया कि दोनों बच्चे उसमें नहाने गए थे। गड्ढे में 12 फीट पानी है।
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