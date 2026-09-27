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कानपुर: ‘जल से जला जीवन',  बारिश का 55 साल का रिकॉर्ड टूटा, नाले और सड़कें लबालब, घरों-दुकानों में घुसा पानी

Sun, 27 Sep 2026 10:08 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 27 Sep 2026 10:08 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में 26 सितंबर को मानसूनी बारिश ने 55 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां 24 घंटे में रिकॉर्ड 204 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस मूसलाधार बारिश से सीसामऊ और आवास-विकास-तीन के नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे 150 से अधिक घरों व पॉश इलाकों में पानी भर गया। पांडु नदी के उफान से जरौली में घुसे पानी के बाद एनडीआरएफ ने 16 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला।

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Kanpur Life fueled by water 55 year rainfall record broken drains and roads overflowing water enters homes
कानपुर में बारिश का कहर - फोटो : amar ujala

कानपुर में 26 सितंबर की मानसूनी बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दिन 24 घंटे में 204 मिमी बारिश दर्ज की गई है। शनिवार को इतना पानी बरसा जितना बीते 55 साल में नहीं बरसा। 26 सितंबर 1993 को अधिकतम बारिश 62 मिमी दर्ज की गई थी। लगातार दो दिन हुई बारिश ने शहर में दुश्वारियों की बाढ़ ला दी है।आवास-विकास-तीन में नाला ओवरफ्लो होने से 150 घरों में पानी घुस गया। सीसामऊ नाला ओवरफ्लो होने से खलासी लाइन, ग्वालटोली और वीआईपी रोड में जलभराव हो गया।


200 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन ठप हो गया। बाजार में ग्राहक भी कम आए। इससे बाजार और उद्योगों को 500 करोड़ की चोट लगी है। पांडु नदी में जलस्तर बढ़ने से जरौली में पानी घुस गया। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने 16 परिवारों को बाहर निकाला। बारिश के चलते जमकर फॉल्ट हुए। इस कारण कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। जरौली में 34 घंटे तक बिजली न आने से इनवर्टर तक बंद हो गए। पानी का संकट खड़ा गया। कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली गुल रही।
Kanpur Life fueled by water 55 year rainfall record broken drains and roads overflowing water enters homes
कानपुर में बारिश का कहर - फोटो : amar ujala

मध्यम से तेज बारिश हो सकती है
शनिवार को सितंबर महीने में होने वाली बारिश का भी रिकॉर्ड बना है। 55 साल में तीसरी बार सितंबर में 436.8 मिमी रिकॉर्ड की गई है। इसके पहले वर्ष 1978 और वर्ष 2003 में इससे अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को घने बादल छाए रहेंगे। मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद आसमान साफ रहने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग की वेधशाला में 24 घंटे में 204 मिमी बारिश दर्ज की गई।

Kanpur Life fueled by water 55 year rainfall record broken drains and roads overflowing water enters homes
कानपुर में बारिश का कहर - फोटो : amar ujala

दो दिन में सन शाइन ऑवर शून्य
अधिकतम तापमान सामान्य औसत 33.4 डिग्री से 8.2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य औसत 23.2 डिग्री से 3.2 डिग्री कम रहा है। मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अगले 24 घंटों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण मध्यम से भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। लगातार बारिश के कारण दो दिन से सन शाइन ऑवर शून्य रिकॉर्ड किए गए। 27 सितंबर को सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। दोपहर के बाद से मौसम साफ होने लगेगा और धूप खिलने की संभावना है।

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कानपुर में बारिश का कहर - फोटो : amar ujala

किसान इन बातों का रखें ध्यान
भारी बारिश का अलर्ट अब समाप्त हो चुका है। 28 सितंबर दिन सोमवार को आसमान मुख्य रूप से साफ और आंशिक रूप से धूप वाला रहेगा। किसान अत्यधिक वर्षा के कारण जल निकास का उचित प्रबंध करें। परिपक्व फसलों की कटाई शीघ्र पूरा करें। कटी फसलों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर मड़ाई का कार्य करें। किसी भी आपदा की स्थिति में कंट्रोल रूम फोन नंबर 1070 राज्य स्तर पर तथा जनपद स्तर पर 1077 पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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कानपुर में बारिश का कहर - फोटो : amar ujala

इन वर्षों में सितंबर में 400 मिमी से अधिक बारिश

  • वर्ष 1978: 482.7 मिमी
  • वर्ष 1985: 409.3 मिमी
  • वर्ष 2003: 453.6 मिमी
  • वर्ष 2026: 436.8 मिमी
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