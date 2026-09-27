कानपुर: ‘जल से जला जीवन',  बारिश का 55 साल का रिकॉर्ड टूटा, नाले और सड़कें लबालब, घरों-दुकानों में घुसा पानी

1 of 7 कानपुर में बारिश का कहर - फोटो : amar ujala







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कानपुर में 26 सितंबर की मानसूनी बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दिन 24 घंटे में 204 मिमी बारिश दर्ज की गई है। शनिवार को इतना पानी बरसा जितना बीते 55 साल में नहीं बरसा। 26 सितंबर 1993 को अधिकतम बारिश 62 मिमी दर्ज की गई थी। लगातार दो दिन हुई बारिश ने शहर में दुश्वारियों की बाढ़ ला दी है।आवास-विकास-तीन में नाला ओवरफ्लो होने से 150 घरों में पानी घुस गया। सीसामऊ नाला ओवरफ्लो होने से खलासी लाइन, ग्वालटोली और वीआईपी रोड में जलभराव हो गया।

200 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन ठप हो गया। बाजार में ग्राहक भी कम आए। इससे बाजार और उद्योगों को 500 करोड़ की चोट लगी है। पांडु नदी में जलस्तर बढ़ने से जरौली में पानी घुस गया। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने 16 परिवारों को बाहर निकाला। बारिश के चलते जमकर फॉल्ट हुए। इस कारण कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। जरौली में 34 घंटे तक बिजली न आने से इनवर्टर तक बंद हो गए। पानी का संकट खड़ा गया। कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली गुल रही।

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मध्यम से तेज बारिश हो सकती है

शनिवार को सितंबर महीने में होने वाली बारिश का भी रिकॉर्ड बना है। 55 साल में तीसरी बार सितंबर में 436.8 मिमी रिकॉर्ड की गई है। इसके पहले वर्ष 1978 और वर्ष 2003 में इससे अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को घने बादल छाए रहेंगे। मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद आसमान साफ रहने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग की वेधशाला में 24 घंटे में 204 मिमी बारिश दर्ज की गई।

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दो दिन में सन शाइन ऑवर शून्य

अधिकतम तापमान सामान्य औसत 33.4 डिग्री से 8.2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य औसत 23.2 डिग्री से 3.2 डिग्री कम रहा है। मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अगले 24 घंटों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण मध्यम से भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। लगातार बारिश के कारण दो दिन से सन शाइन ऑवर शून्य रिकॉर्ड किए गए। 27 सितंबर को सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। दोपहर के बाद से मौसम साफ होने लगेगा और धूप खिलने की संभावना है।

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किसान इन बातों का रखें ध्यान

भारी बारिश का अलर्ट अब समाप्त हो चुका है। 28 सितंबर दिन सोमवार को आसमान मुख्य रूप से साफ और आंशिक रूप से धूप वाला रहेगा। किसान अत्यधिक वर्षा के कारण जल निकास का उचित प्रबंध करें। परिपक्व फसलों की कटाई शीघ्र पूरा करें। कटी फसलों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर मड़ाई का कार्य करें। किसी भी आपदा की स्थिति में कंट्रोल रूम फोन नंबर 1070 राज्य स्तर पर तथा जनपद स्तर पर 1077 पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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