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कानपुर देहात: तेज बारिश में कच्चा मकान ढहा, मलबे में दबकर मां-बेटी की मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Sun, 27 Sep 2026 10:19 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 27 Sep 2026 10:19 AM IST
सार

Kanpur Dehat News: शिवली थाना क्षेत्र अंतर्गत नवल निवादा गांव में बारिश के कारण कच्चा मकान ढहने से मलबे में दबकर मां और बेटी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और सीएचसी शिवली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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Kanpur Dehat Mud house collapses during rain mother and daughter die after being buried under the debris
मृतक मां-बेटी की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर देहात में शिवली थाना क्षेत्र के नवल निवादा गांव में रविवार देर रात तेज बारिश के बीच कच्चा मकान ढहने से मलबे में दबकर दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और सीएचसी शिवली पहुंचाया।

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यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवल निवादा निवासी दिवंगत रामेश्वर पाल की पत्नी शांति देवी (70), बेटी नीलू (30) के साथ गांव के कच्चे मकान में रह रही थी। एक बेटा ट्रक चालक है वह घर से बाहर था। रविवार रात बारिश के बीच मकान की छत ढह गई।

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Kanpur Dehat Mud house collapses during rain mother and daughter die after being buried under the debris
रोते बिलखते परिजन - फोटो : amar ujala

देर रात डायल 112 को दी सूचना
मलबे में मां बेटी दब गई। पड़ोसी ने मकान गिरने पर रात करीब 2:40 बजे डायल 112 को सूचना दी। सूचना पर अधिकारी पुलिस बल के साथ नवल निवादा गांव पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला।

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घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे
इसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवली ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एसडीएम प्रतिभा मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

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