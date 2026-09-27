कानपुर देहात: तेज बारिश में कच्चा मकान ढहा, मलबे में दबकर मां-बेटी की मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर देहात में शिवली थाना क्षेत्र के नवल निवादा गांव में रविवार देर रात तेज बारिश के बीच कच्चा मकान ढहने से मलबे में दबकर दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और सीएचसी शिवली पहुंचाया।

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यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवल निवादा निवासी दिवंगत रामेश्वर पाल की पत्नी शांति देवी (70), बेटी नीलू (30) के साथ गांव के कच्चे मकान में रह रही थी। एक बेटा ट्रक चालक है वह घर से बाहर था। रविवार रात बारिश के बीच मकान की छत ढह गई।