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कानपुर: मंधना रेलवे स्टेशन बनेगा टर्मिनल, साल के अखिरी महीनों में शुरू हो जाएगा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का काम
शहरवासियों को रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम से छुटकारा दिलाने के लिए साल के आखिरी महीनों में अनवरगंज से मंधना तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू हो कि उम्मीद है। रविवार को रेलवे, एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मंधना स्टेशन को टर्मिनल बनाने के लिए लिए निरीक्षण किया। दरसल में एलिवेटेड ट्रैक निर्माण के दौरान अब शहर में केवल मंधना स्टेशन तक ही ट्रेनों का आवागमन होगा। मंधना स्टेशन पर यात्री और वाहनों का लोड बढ़ेगा इसी लेकर मंथन किया गया। मंधना फ्लाईओवर के नीचे ग्रीन बेल्ट को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एनएचएआई ने मंजूरी दे दी है।
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