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कानपुर के अर्मापुर मेले में बड़ा हादसा टला, ग्रेविटी झूले का फाउंडेशन टूटने से मची अफरातफरी

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 11:10 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 11:10 AM IST







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अर्मापुर स्थित रेलवे ग्राउंड में लगे दशहरा मेले में ग्रेविटी झूले का फाउंडेशन टूटने का वीडियो शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। घटना के समय झूले पर करीब 20 लोग सवार थे, जो फाउंडेशन टूटने से एक तरफ झुकने के कारण खतरे में आ गए थे। ... और पढ़ें

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