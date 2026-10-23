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कानपुर: ग्रेविटी झूला टूटने का वीडियो वायरल, अर्मापुर मेले में हुआ था हादसा, 20 लोग थे सवार, पुलिस ने बचाई जान

Fri, 23 Oct 2026 11:10 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 23 Oct 2026 11:10 AM IST
सार

Kanpur News: अर्मापुर स्थित रेलवे ग्राउंड में लगे दशहरा मेले में ग्रेविटी झूले का फाउंडेशन टूटने का वीडियो शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। घटना के समय झूले पर करीब 20 लोग सवार थे, जो फाउंडेशन टूटने से एक तरफ झुकने के कारण खतरे में आ गए थे।

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Kanpur Video of Gravity ride collapsing goes viral incident occurred at Armapur fair with 20 people on board
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में अर्मापुर के रेलवे ग्राउंड में लगे दशहरा मेले में एक दिन पहले ग्रेविटी झूले का फाउंडेशन टूटने की घटना का वीडियो शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि घटना के समय झूले में करीब 20 लोग सवार थे। फाउंडेशन टूटने से झूला अचानक एक तरफ झुक गया था, जिससे सवार लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी।

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घटना के बाद मेले में अफरातफरी मच गई थी। मौके पर मौजूद अरमापुर थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य करते हुए झूले पर सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। कुछ लोगों को मामूली चोटें आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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मजबूती और सुरक्षा इंतजामों पर उठ रहे हैं सवाल
वहीं, झूले के ठेकेदार सत्यप्रकाश सिंह उर्फ छोटे ठाकुर के घटना के बाद मौके से चले जाने और उनका फोन बंद होने का आरोप है। कई दिनों से संचालित हो रहे झूले का फाउंडेशन टूटने से उसकी मजबूती और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में झूले की तकनीकी स्थिति, सुरक्षा मानकों और ठेकेदार की जिम्मेदारी की जांच किए जाने की जानकारी दी गई है।

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