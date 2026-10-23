कानपुर: ग्रेविटी झूला टूटने का वीडियो वायरल, अर्मापुर मेले में हुआ था हादसा, 20 लोग थे सवार, पुलिस ने बचाई जान

कानपुर में अर्मापुर के रेलवे ग्राउंड में लगे दशहरा मेले में एक दिन पहले ग्रेविटी झूले का फाउंडेशन टूटने की घटना का वीडियो शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि घटना के समय झूले में करीब 20 लोग सवार थे। फाउंडेशन टूटने से झूला अचानक एक तरफ झुक गया था, जिससे सवार लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी।

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घटना के बाद मेले में अफरातफरी मच गई थी। मौके पर मौजूद अरमापुर थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य करते हुए झूले पर सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। कुछ लोगों को मामूली चोटें आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।