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कानपुर: लैब टेक्नीशियन के घर से लाखों के जेवर-नकदी चोरी, दो नौकरानियों पर जताया शक, जांच में जुटी पुलिस

Fri, 23 Oct 2026 10:54 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 23 Oct 2026 10:54 AM IST
सार

Kanpur News: स्वरूप नगर थाना क्षेत्र स्थित जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में ब्लड बैंक की लैब टेक्नीशियन अंजलि मिश्रा के आवास से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी हो गई। पीड़िता ने घर में काम करने वाली दो नौकरानियों पर शक जताया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है।

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Kanpur Jewellery and cash worth lakhs stolen from lab technicians home suspicion falls on two domestic workers
स्वरूपनगर थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में स्वरूपनगर थाना क्षेत्र स्थित जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में ब्लड बैंक की लैब टेक्नीशियन अंजलि मिश्रा के घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी हो गई। उनकी सास करुणा बाजपेई के हैंडबैग में सोने की चेन, कड़े समेत अन्य जेवर, चांदी की पायल और करीब 2500 से 3000 रुपये रखे थे।

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अंजलि ने मकान में काम करने वाली दो नौकरानियों पर चोरी का शक जताया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। अंजलि मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उनके सास-ससुर हरदोई में रहते हैं। उनकी सास करुणा बाजपेयी का हैंडबैग घर पर रखा हुआ था।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस
20 अक्तूबर को बैग में जेवर और नकदी रखी थी। 21 अक्तूबर को भी सामान मौजूद था, लेकिन 22 अक्तूबर को बैग खोलकर देखने पर जेवर और नकदी गायब मिले। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। स्वरूप नगर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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