कानपुर: लैब टेक्नीशियन के घर से लाखों के जेवर-नकदी चोरी, दो नौकरानियों पर जताया शक, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में स्वरूपनगर थाना क्षेत्र स्थित जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में ब्लड बैंक की लैब टेक्नीशियन अंजलि मिश्रा के घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी हो गई। उनकी सास करुणा बाजपेई के हैंडबैग में सोने की चेन, कड़े समेत अन्य जेवर, चांदी की पायल और करीब 2500 से 3000 रुपये रखे थे।

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अंजलि ने मकान में काम करने वाली दो नौकरानियों पर चोरी का शक जताया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। अंजलि मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उनके सास-ससुर हरदोई में रहते हैं। उनकी सास करुणा बाजपेयी का हैंडबैग घर पर रखा हुआ था।