घाटमपुर: पोल पर चढ़ा लाइनमैन अचानक सप्लाई आने से करंट की चपेट में आया, मौत

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घाटमपुर क्षेत्र के हथेही गांव में स्योढारी उपकेंद्र से शट डाउन लेकर पोल पर चढ़ा संविदाकर्मी लाइनमैन हथेही निवासी शिवराज अचानक सप्लाई आने से करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आगापुर गांव में फाल्ट ठीक करने को चढ़ा था। घटना की जनकारी मिलते ही पहुंचे परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजन शव नहीं उठने दे रहे हैं। पुलिस परिजनों को शांत कराने में जुटी है।

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