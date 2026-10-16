{"_id":"6ad1faac89af4205370f1bfd","slug":"video-kanpurpark-in-awas-vikas-1-in-state-of-disrepair-valuable-benches-overgrown-with-wild-grass-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आवास विकास-एक का पार्क बदहाल, जंगली घास से घिरीं कीमती बेंचें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आवास विकास-एक कल्याणपुर स्थित पार्क देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया है। पार्क में जगह-जगह जंगली घास और झाड़ियां उग आई हैं।हजारों रुपये की लागत से लगाई गईं बेंचें भी घास-झाड़ियों से घिरी हुई हैं। साफ-सफाई न होने से पार्क की हालत खराब हो गई है।इस कारण लोगों ने पार्क में जाना बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों को पार्क का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद पार्क की साफ-सफाई और रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

... और पढ़ें