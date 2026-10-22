कानपुर: अरमापुर मेले में चलते-चलते पलटा जीरो ग्रेविटी झूला, मचा हड़कंप

कानपुर के अरमापुर मेले में जीरो ग्रेविटी झूला चलते-चलते पलटने की घटना सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मेले में लगाए गए झूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए जीरो ग्रेविटी झूला लगाया गया था। इसी दौरान झूला चलते हुए पलटता नजर आया। घटना के बाद सामने आए वीडियो को लेकर लोगों के बीच चर्चा है।
हालांकि, झूले में घटना के समय कितने लोग सवार थे, किसी को चोट आई या नहीं और झूला किस वजह से पलटा, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के संबंध में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। सवाल यह है कि मेले में झूला संचालित करने से पहले सुरक्षा मानकों की जांच की गई थी या नहीं? घटना की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों की पुष्टि जरूरी है।
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