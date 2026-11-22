{"_id":"6b02bf12079d426797061514","slug":"video-kanpur-widening-of-new-shivli-road-progresses-slowly-20-25-of-work-remains-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नया शिवली रोड के चौड़ीकरण की रफ्तार धीमी, 20 से 25 फीसदी काम बाकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर क्षेत्र में नया शिवली रोड के चौड़ीकरण का काम धीमी गति से चल रहा है। पनकी रोड से महिला होटल के आगे भरतरी बस्ती तक सड़क का चौड़ीकरण तो पूरा हो चुका है, लेकिन इसके आगे करीब 20 से 25 फीसदी हिस्से में अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। इसके चलते राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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