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कानपुर: तीन दिन की तेज धूप के बाद बदला मौसम, हल्की बारिश से लोगों को मिली राहत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 07 Oct 2026 03:22 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 03:22 PM IST







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कानपुर में तेज धूप और गर्मी से बुधवार को दोपहर बाद मौसम बदलने से राहत मिली। दिनभर की गर्मी के बाद आसमान में बादल छाने लगे और हल्की बारिश के साथ हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। ठंडी हवाओं के चलते लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। ... और पढ़ें

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