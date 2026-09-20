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कानपुर: पानी की पाइपलाइन फटी, बर्बाद हो रहा लाखों लीटर पानी

Shikha Pandey

Updated Sun, 20 Sep 2026 10:51 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 10:51 PM IST







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बर्रा 2 में पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रहा है। लगभग तीन से चार महीने हो गए पानी की पाइपलाइन लीकेज है। सड़क जर्जर हो गई है। निकलना मुश्किल हो रहा है। ... और पढ़ें

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