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कानपुर में सहालग शुरू होते ही नौबस्ता-सागर हाईवे पर वाहनों के भारी दबाव के चलते शुक्रवार शाम से लगा जाम शनिवार सुबह 10 बजे तक कायम रहा, जिससे बिनगवां से कठेरुआ तक 10 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। करीब 10 घंटे तक हजारों वाहन सवार जाम में फंसे रहे और रातभर गाड़ियां रेंगती रहीं, वहीं बिधनू पुलिस की मशक्कत के बाद सुबह यातायात सामान्य हो सका।

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