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कानपुर: नहर का जलस्तर घटने से सब्जी किसानों की बढ़ी मुसीबतें, पानी कम होने से सूख गया रजबहा
कुरसौली नहर का जलस्तर घटने से क्षेत्र के सब्जी किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नहर से निकले रजबहा के माध्यम से कुरसौली, पारा, प्रतापपुर, नौरंगाबाद और मकसूदाबाद में बड़ी संख्या में किसान सब्जियों की खेती करते हैं। नहर में पानी कम होने से रजबहा सूख गया है। इससे खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि समय पर पानी नहीं मिला तो सब्जियों की फसल प्रभावित हो सकती है।
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