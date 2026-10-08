कानपुर: गोविंद नगर में हरे-भरे पीपल के पेड़ की कटाई पर हंगामा

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कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के बी-ब्लॉक स्थित एक कार्यालय परिसर में हरे-भरे पीपल के पेड़ को काटे जाने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पेड़ काटे जाने का विरोध जताते हुए मौके पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पेड़ काटने का काम रुकवा दिया गया।

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