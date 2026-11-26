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कानपुर के घाटमपुर में बेंदा गांव के पास मुगलरोड पर बृहस्पतिवार दोपहर आवारा जानवर के सामने आने से अनियंत्रित हुई बाइक को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे गाजियाबाद से नई बाइक लेकर हमीरपुर जा रहे महोबा निवासी शिवपूजन (25) की मौत हो गई और साथी संजय (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सीएचसी से हैलट अस्पताल रेफर किया गया है, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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