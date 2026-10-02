कानपुर: शास्त्री चौक पर बापू व शास्त्री जी को नमन, रवींद्र पाटनी व स्वप्निल वरुण ने अर्पित की पुष्पांजलि

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गांधी व शास्त्री जयंती के अवसर पर कानपुर के रतनलाल नगर स्थित शास्त्री चौक पर रतनलाल नगर विकास समिति के तत्वावधान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष व पूर्व महापौर रवींद्र पाटनी, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण समेत कई वरिष्ठ नेताओं व स्थानीय नागरिकों ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उपस्थित वक्ताओं ने दोनों महापुरुषों के सादगी, सत्य और अहिंसा के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प व्यक्त किया।

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