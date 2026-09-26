कानपुर: अरौल क्षेत्र में बारिश का तांडव, 24 घंटे से ब्लैकआउट, खेतों में फसलें हुई जलमग्न

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कानपुर के बिल्हौर अंतर्गत अरौल क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से हो रही अनवरत बारिश ने किसानों और ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। झमाझम बारिश से जहां खेतों में भारी पानी भरने से फसलें जलमग्न हो गई हैं, वहीं क्षेत्र में बीते 24 घंटे से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। बिजली न आने के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट और जलभराव जैसी दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

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