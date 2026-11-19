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कानपुर: बिठूर के रानी लक्ष्मीबाई घाट पर बना शौचालय बदहाल, गंदगी से पटा पड़ा है परिसर

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 03:25 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 03:25 PM IST







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बिठूर स्थित रानी लक्ष्मीबाई घाट पर गंगा स्नान व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बना शौचालय नियमित सफाई के अभाव में बदहाल हो गया है। शौचालय और आसपास के परिसर में गंदगी फैलने से श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते नगर पंचायत से सफाई और बेहतर रखरखाव की मांग की गई है। ... और पढ़ें

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