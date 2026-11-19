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कानपुर: जयंती पर भी नहीं हुई रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की सफाई, गंदगी से पटा चौक
देशभर में 19 नवंबर को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 198वीं जयंती मनाई जा रही है, वहीं बिठूर के चुंगी चौराहे पर स्थित रानी लक्ष्मीबाई चौक बदहाली का शिकार है। चौक में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की जयंती के दिन भी साफ-सफाई नहीं कराई गई। परिसर में गंदगी फैली होने से वीरांगना के सम्मान और स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जयंती जैसे विशेष अवसर पर भी प्रतिमा और आसपास के परिसर की सफाई न होना जिम्मेदारों की उदासीनता को दर्शाता है।
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